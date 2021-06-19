Украина вошла в топ-5 стран мира с наибольшим риском засухи. Всего проанализировали 138 стран

Украина оказалась в тройке лидеров среди стран, которые имеют самый высокий риск засухи в мире. Среди 138 стран наше государство оказалось на втором месте антирейтинга – после Молдовы.

Об этом свидетельствуют данные исследования Института мировых ресурсов. Ученые уточнили, что Украина и Молдова в прошлом пострадали от разрушительной засухи, которая привела к значительному снижению урожая.

Первая пятерка антирейтинга выглядит так:

Молдова;

Украина;

Бангладеш;

Индия;

Сербия.

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В обзоре, проведенном Институтом мировых ресурсов, ученые собрали данные о 138 странах. При этом учитывали интенсивность прошлой засухи, дефицит воды, уязвимость от засухи, численность населения, посевов и поголовья скота. Однако отмечается, что значительное количество стран Африки не проанализировали.

Также ученые уточнили, что страны, склонные к засухе, не всегда могут чувствовать большой дефицит воды. При этом последствия все равно могут быть серьезными.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о старте экологического проекта "Зеленая страна". Его целью является увеличение площади лесов за 10 лет на 1 млрд га.

Также OBOZREVATEL сообщал, в ООН заявили, что засуха может стать "следующей пандемией". Это может произойти, если страны не осуществят срочные меры по управлению водными и земельными ресурсами и решению чрезвычайной климатической ситуации.