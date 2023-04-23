Украинский военный-штурмовик наехал на противотанковую мину и чудом выжил: герой нуждается в помощи. Фото

Украинский военный-штурмовик по имени Сергей наехал на противотанковую мину и чудом выжил. Сейчас герой нуждается в помощи для дальнейшего лечения.

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Об этом сообщили фотографы Константин и Влада Либеровы. Сергей проходил обучение за границей.

Герой воевал в самых горячих точках, среди которых Заречная, Волноваха, Пески, Лиман, Марьинка.

"Настоящий воин, отважный герой. Под Марьянкой, во время выполнения боевой задачи, Сергей наехал на противотанковую мину. То, что он выжил – чудо. Однако настоящая борьба для него только началась", – отметили фотографы.

Уточняется, что защитник Украины в результате подрыва потерял две ноги, а также полностью потерял зрение. Однако надежда на его выздоровление есть. Один глаз Сергея полностью выжжен, но за второй до сих пор борются врачи. Сергей и его семья верят, что он увидит.

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Стоит отметить, что подразделение Вооруженных сил Украины, в рядах которого защищают Украину сотрудники OBOZREVATEL, снова нуждается в помощи. Совместно с нашими читателями мы смогли приобрести для воинов два автомобиля, остатки же собранных ранее с вашей помощью средств потратили на закрытие первоочередных текущих потребностей аэроразведки этого подразделения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области отец погибшего воина Александра Зозули передал полученную от государства денежную помощь на нужды Вооруженных сил Украины. Муж рассказал, что его сын добровольно пошел в армию еще в 2014 году, и все это время защищал страну от российской агрессии.