Не дожил несколько дней до своего 33-летия: отец погибшего защитника Украины передал помощь от государства на ВСУ. Видео

В Сумской области отец погибшего воина Александра Зозули передал денежную помощь, которую получил от государства, на нужды Вооруженных сил Украины. Мужчина рассказал, что его сын добровольно пошел в армию еще в 2014 году и все это время защищал страну от российской агрессии.

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В прошлом году в Донецкой области боец получил ранение, не совместимое с жизнью. Об этом говорится в сюжете "Суспільне Суми" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина рассказал, что в 2014 году сын говорил, что якобы поехал на учения и никому не рассказывал, где он на самом деле. Позже выяснилось, что боец защищал Украину от российских захватчиков на Донбассе.

Воин неоднократно получал ранения, однако дома долго не задерживался и пытался как можно скорее вернутся к побратимам. При этом полученными наградами никогда не хвастался и не надевал их.

Александр погиб 22 мая 2022 года – в день рождения своего отца. Свидетельство о смерти датировано 31 мая – днем рождения воина. До своего 33-го дня рождения боец не дожил считанные дни.

Отец отзывается о погибшем как о заботливом сыне. Свою заботу о других защитниках страны мужчина также решил показать на деле. Полученные от государства деньги он в полном объеме передал волонтерам, которые покупают для бойцов ВСУ необходимые вещи.

Напомним, на востоке Украины в боях с российскими оккупантами погибли четыре бойца из 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб воин 92 ОМБр Денис Соколов. 38-летний уроженец Львовщины в свое время защищал Украину на Донбассе в ходе антитеррористической операции, а в день полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года сразу вернулся на фронт.

Также сообщалось, что на фронте под Авдеевкой погиб молодой учитель. Игорь Бончев из Одесской области четыре года проработал в местной школе, преподавал физику и физкультуру. Когда началась полномасштабная война, добровольцем отправился на фронт. Погиб воин 9 февраля, без отца будут расти два его сына.