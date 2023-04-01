Сотрудникам Obozrevatel, воюющим под Бахмутом, нужна помощь: объявлен сбор средств

Подразделение Вооруженных сил Украины, в рядах которого защищают Украину сотрудники OBOZREVATEL, снова нуждается в помощи. Совместно с нашими читателями мы смогли приобрести для воинов два автомобиля, остатки же собранных ранее с вашей помощью средств потратили на закрытие первоочередных текущих потребностей аэроразведки этого подразделения.

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Однако, как это всегда бывает на войне, у защитников возникли новые запросы, медлить с закрытием которых нельзя: от этого зависит жизнь и безопасность наших воинов и эффективная "утилизация" врагов. OBOZREVATEL снова обращается к своим читателям с призывом поддержать тех, кто нас защищает.

Так, 55 300 грн из средств, перечисленных нашими читателями, мы потратили на приобретение для аэроразведки одного из подразделений 25 ОПГБр АЕМБ зарядной станции eco flow, запасной батареи к ней, трех запасных аккумуляторов для беспилотников Mavic 3, усиленной антенны, 6 карт памяти для дронов.

Также недавно мы совместными усилиями смогли собрать средства на приобретение двух автомобилей для аэроразведки подразделения из состава 25-й ОПГБр АЭМБ, ныне защищающего Донбасс. Приобретенные усилиями наших читателей Mitsubishi L-200 и микроавтобус Volkswagen Transporter T5 уже на фронте выполняют боевые задания.

Однако, как это всегда бывает на войне, не успеешь закрыть предыдущие потребности, как возникают новые, не менее важные и срочные.

Сейчас аэроразведчики остро нуждаются в помощи в приобретении планшета, терминала Starlink, два БПЛА Mavic и средствах на перепрошивку еще двух дронов. Также воинам срочно требуется форма.

Цена вопроса немалая: около 250 тысяч гривен.

Потому мы открываем новый сбор для наших защитников на эту сумму. И верим в неравнодушие тех, кого они защищают.

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Номер карты Банки: 5375 4112 0501 6046

ПриватБанк 4731 1856 2037 3594

PayPal [email protected]

Напоминаем: даже небольшая помощь в конечном итоге становится кирпичиком в большом деле. А оно у нас – одно на всех: Победа, за которую сейчас и борются на фронте тысячи и тысячи наших воинов.

Так давайте поможем им победить.