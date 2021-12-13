Украинский ракетный комплекс 'Нептун' успешно прошел испытания: поражает цель на расстоянии 300 км. Фото и видео

В Украине прошли успешные испытания противокорабельного ракетного комплекса "Нептун". Система может поражать противника на расстоянии более 300 километров, однако может быть использована исключительно в оборонительных целях.

На сегодняшний день на вооружении стоит только одна такая установка, однако уже через несколько месяцев целый дивизион "Нептунов" встанет на защиту украинской территории. Об этом идет речь в сюжете ТСН (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Журналист Андрей Цаплиенко в Facebook подчеркнул, что "Нептун" – это исключительно украинская разработка. К тому же, во время испытания ракетного комплекса его характеристики даже превзошли ожидания.

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"Во-первых, это красиво. Комплекс крылатых ракет "Нептун", господа. Чистокровная украинская технология. Испытания даже превзошли ожидания. Берет цель почти в 300 км. Убедительно выглядит, не правда ли?", – написал журналист.

Уникальность "Нептуна" заключается в том, что ракета может подлетать к кораблям противника в считанных метрах над поверхностью воды, что делает ее практически незаметной.

"Противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" уже несет службы в составе береговой охраны военно-морских сил. Умная ракета может подлетать к кораблям противника буквально в нескольких метрах над поверхностью воды. Они ее просто не заметят. И что бы там не говорила российская пропаганда, это исключительно оборонное оружие", – говорится в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые испытания ракетного комплекса "Нептун" провели в марте 2021 года. Тогда были продемонстрированы запуски и полет крылатых ракет, предназначенных для поражения вражеских кораблей.

Напомним: в октября США поставили в Украину 30 противотанковых ракетных систем Javelin. Также вместе с комплексами украинским военнослужащим передали 180 ракет. Всего в 2021 году Украина получила помощи в области безопасности на сумму более 450 миллионов долларов.