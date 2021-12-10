В США рассказали, сколько комплексов Javelin передали Украине в октябре

В октябре Соединенные Штаты Америки поставили в Украину 30 противотанковых ракетных систем Javelin. Также вместе с комплексами украинским военнослужащим передали 180 ракет.

О количестве переданного Украине вооружения сообщил официальный представитель министерства обороны США подполковник Энтон Семелрот. Об этом сообщает издание Business standard.

"Пакет президентской помощи на 60 миллионов долларов, о котором ранее было объявлено 1 сентября, включает 30 пусковых установок Javelin и 180 ракет к ним. Джавелины были доставлены в Украину 23 октября", - сказал Семелрот на брифинге для прессы в четверг 9 декабря.

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По словам подполковника армии США, в течение 2021 года Украина получила помощи в области безопасности на сумму более 450 миллионов долларов. Семелрот подчеркнул, что это является частью постоянного обязательства США поддерживать способность Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США надеются, что украинская армия будет использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в оборонных целях. Такие ожидания озвучили в американском Министерстве обороны.

Напомним, в ноябре начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вооруженные силы применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в течении недели Украина получит от Соединенных Штатов Америки вооружение в рамках пакета военной помощи на 60 миллионов долларов. В частности, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах.

Javenlin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов). Поставки Javenlin в Украину осуществляются в рамках двусторонних договоренностей с США с весны 2018 года.