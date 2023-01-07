Украинский омбудсмен встретится с коллегой из РФ: первые детали переговоров

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что через несколько дней он встретится с обмудсменом РФ Татьяной Москальковой. Встреча состоится на территории Турции.

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Об этом Лубинец сказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини". "Основной вопрос, который мы будем поднимать – это вопрос возвращения наших героев и героинь", – отметил он.

Отдельно стороны планируют обсудить возвращение гражданских заложников. Страна-агрессор РФ массово задержала наших граждан на временно оккупированной территории Украины и теперь не отпускает их домой.

Украинский омбудсмен говорит, что он не знает, как будет вести себя на встрече российская сторона и с чем на нее приедет омбудсмен Москалькова. Однако, по его словам, Украина предварительно получает от РФ положительные сигналы.

"Они готовы этот вопрос рассматривать, скажем так. Опять же, у нас наработано множество вариантов. Я о них публично не могу сказать", – сказал Лубинец.

Он отметил, что в отношении гражданских заложников, которых захватили оккупанты, нельзя использовать термин "обмен" – он касается только военнопленных.

Пленных военнослужащих стороны меняют на основе Женевских конвенций. А гражданских украинцев РФ должна отпустить в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря из российского плена удалось освободить 140 защитников и защитниц. Среди них 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГНСУ.

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