Украинские пограничники заботятся о лошади в Бахмуте: трогательное видео

В Бахмуте на Донетчине украинские пограничники успевают не только давать отпор врагу, но и помогать брошенным животным. В окрестностях города они нашли коня, которого владельцы оставили в загоне, и сейчас подкармливают его.

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Животному по кличке Голубка защитники по возможности приносят вкусности и гладят. Милые кадры показали на YouTube-канале Государственной пограничной службы Украины (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пограничник Олег рассказал, что хозяева коня эвакуировались из находящегося под постоянными российскими обстрелами Бахмута. Их конь остался в загоне – сначала животное боялось людей, а сейчас привыкло и радостно принимает от них гостинцы.

"Это девочка и зовут ее Голубка. Мы время от времени наведываемся к ней и подкармливаем ее", – отметил военнослужащий.

По его словам, во время обстрелов животное пострадало от вражеских снарядов – у него ранена губа, но раны самостоятельно заживают.

"Очень за нее волнуюсь, потому что люблю лошадей. Иногда кажется, что она уже привыкла к взрывам рядом, которые здесь раздаются круглосуточно. И хотя в ее глазах боль, грусть и страх, она с радостью встречает ребят. По возможности мы стараемся приносить ей яблоки, печенье, хлеб… Мы точно знаем, за что воюем и кого защищаем, победа – на нашей стороне! Потому что добро всегда побеждает зло, даже если на это нужно время", – признался Олег.

На кадрах воин подкармливает Голубку печеньем и любимым ее вкусностями – яблоком. Также он мило называет животное разными ласковыми словами, как мурочка, кицюня, хорошая девочка и умница.

В ГПСУ отметили, что пограничники, защищая Украину в кровавой борьбе с врагом, стали воинами со стальным характером – несокрушимыми и сильными духом. В то же время они – люди с большим сердцем, которые всегда сохраняют человечность и проявляют милосердие, спасая животных, оказавшихся на линии огня.

Из-за постоянных обстрелов оккупантов вывезти Голубку из Бахмута пограничники не могут. Кроме защитников, за животным также ухаживает местный мужчина, который живет неподалеку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские пограничники показали своего милейшего соседа под Угледаром на Донетчине. Там на позициях защитников поселился угледарский хомяк.

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