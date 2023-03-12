Угледарский хомяк: украинские пограничники показали своего милейшего соседа. Видео

Защитники-пограничники сняли милое видео со своих позиций под городом Угледар в Донецкой области. В частности, показали украинцами полевого хомяка.

Видео дня

Грызун живет рядом с бойцами, защищающими это направление фронта. Видео появилось в Telegram-канале ГПСУ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Угледарский хомяк – милейший сосед пограничников", – отметили защитники.

На кадрах один из пограничников подбросил в норку полевой зверюшке кусок печенья.

Грызун сначала пытался подхватить еду, но потом стал искать, вероятно, что-нибудь более вкуснее.

Далее угледарский хомяк просто начал бегать вокруг, перелезая через стол, провода и между укреплениями блиндажа пограничников.

Отметим, что украинские военные, несмотря на все сложности войны, находят место и время для юмора даже на передовой. Наши защитники сняли, как к ним на позицию зашли несколько коров, и пошутили, что животные "берут их в кольцо".

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