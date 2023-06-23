Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух переданных Москвой военнопленных, – Николенко

Украинским дипломатам удалось вывезти из Венгрии еще двух наших военнопленных, которых передала стране Россия. В общей сложности на родину вернулись уже пятеро украинских защитников.

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Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. Напомним, что Москва передала Будапешту 11 наших военнослужащих.

"Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным", – подчеркнули в министерстве.

20 июня Николенко сообщил, что троих из 11 военнопленных украинцев, которых Россия передала Венгрии, удалось вернуть в Украину. Им оказывали всю необходимую поддержку.

В Венгрии утверждали, что наши пленные могут по желанию вернуться домой, а правительство страны не отслеживает их перемещения.

Однако омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия сейчас фактически удерживает в плену украинских военных. Он отметил, что Будапешт принял от России 11 наших пленных без уведомления Украины, чем нарушил нормы гуманитарного права.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) передали Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной.

– Впоследствии Украина установила местонахождение и фамилии пленных, которых Россия передала Венгрии. Информация была передана их родственникам и правоохранительным органам.

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию был заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.

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