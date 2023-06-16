Украина установила местонахождение и фамилии пленных, которых Россия передала Венгрии

Украина установила местонахождение и фамилии пленных, которые Россия передала Венгрии. Информация уже передана их родственникам и соответствующим правоохранительным органам.

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До возвращения в Украину они продолжают учитываться как пропавшие без вести при особых обстоятельствах в специальном реестре. Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

"Благодаря слаженной работе команды Уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор содержала как военнопленных. В настоящее время установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, сообщены их родственники и соответствующие правоохранительные органы" – отметил он.

8 июня в РПЦ заявили, что передали Венгрии 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения без согласования с Украиной. Там сказали, что передача якобы состоялась по просьбе венгерской стороны.

В МИД Украины заявили, что украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами по освобождению пленных украинских бойцов. В ведомство вызвали временного поверенного Венгрии для разъяснения ситуации.

В то же время венгерский вицепремьер-министр Жолт Шемьен подтвердил заявление РПЦ. Он отказался сообщать подробности, ссылаясь на "интересы дела и народа". Чиновник отметил, что это жест РПЦ по отношению к Венгрии, а указанные люди "обязаны ей своей свободой".

Но после этого в правительстве Венгрии открестились от передачи стране одиннадцати украинских военных, находившихся в плену у страны-агрессора России. Там заявили, что это якобы могла быть инициатива вице-премьера Жолта Шемьена, о которой не знали другие чиновники.