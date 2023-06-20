Являются свободными людьми, но могут остаться: в Венгрии заявили об освобождении украинских пленных

В Венгрии отреагировали на заявление МИД Украины о судьбе наших пленных, которых РФ передала Будапешту. Там утверждают, что они могут по желанию вернуться домой, а правительство не отслеживает их перемещения.

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Об этом CNN заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач. Он отрицает, что освобожденных украинских защитников удерживают в изоляции, отметив, что они теперь являются "свободными людьми".

"Они могут остаться в Венгрии или покинуть Венгрию в любое время по собственному желанию", – добавил Ковач.

По его словам, правительство Венгрии больше не следит за перемещениями наших военных.

Золтан Ковач также сказал, что эти 11 украинских военнопленных сами захотели поехать в Венгрию. Представитель Будапешта отметил, что большинство из них также имели венгерское гражданство, а остальные получили в Венгрии статус беженца.

Он добавил, что украинские военнослужащие были освобождены из российского плена в результате сотрудничества между Русской православной церковью и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена.

Напомним: в МИД Украины заявили, что 11 украинских военнопленных, которых Россия вывезла без ведома Киева, продолжают находиться на территории Венгрии. Они содержатся в изоляции, официальные дипломатические каналы страны игнорируют все обращения украинской стороны.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию был заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) передали Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной.

– В Венгрии со своей стороны подтвердили заявление российской православной церкви о передаче ей 11 украинских военнопленных. Процесс координировал венгерский вице-премьер-министр по церковным делам Жольт Шемьен.

– Впоследствии Украина установила местонахождение и фамилии пленных, которых Россия передала Венгрии. Информация уже передана их родственникам и правоохранительным органам.

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