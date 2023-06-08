РПЦ задумала передать украинских пленных Венгрии без согласования с Киевом – СМИ

Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) собрались передать Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной. Речь идет об 11 лицах.

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Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что одним из посредников процесса должна выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

Как указал источник, целесообразность такой передачи обусловлена якобы "закарпатским происхождением" военных.

"Важно понимать, что все упомянутые военные – украинские граждане, а потому перемещение их в любую третью страну невозможно без согласия и непосредственного участия Украины", – акцентировал источник.

Он назвал несколько целей такой акции РПЦ:

– возвращение утраченной легитимности российской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции;

– намерение в очередной раз разыграть так называемую "венгерскую карту";

– актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма";

– "делегитимизировать" сам процесс обмена военнопленными.

"Конечно, освобождение любого из украинских граждан из рашистского плена – положительное событие. Но бесконтрольная передача наших военных другим странам – опасный путь. Даже несмотря на то, что в этом участвуют уважаемые международные организации", – отметил собеседник издания.

Напомним: 25 мая Украина вернула домой 106 своих воинов. Все освобожденные из плена 8 офицеров и 98 солдат и сержантов принимали участие в боях на Бахмутском направлении, более половины из них считались пропавшими без вести.

Также удалось репатриировать тела двух погибших иностранцев и украинки. Часть освобожденных военнослужащих имеют проблемы со здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 мая Украина провела очередной обмен пленными: домой вернулись 45 защитников "Азовстали". Среди них – 42 защитника и три защитницы Мариуполя, 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров;

– серед 45-ти захисників та захисниць Маріуполя, яких Україна змогла повернути з російського полону 6 травня, було звільнено уродженця Макіївки Євгена Чуднецова, для якого це звільнення стало вже другим. Вперше у полон воїн "Азова" на псевдо "Чудік" потрапив у 2015-му, у неволі він пробув понад два роки, вдруге ж його полонили під час виходу захисників України з "Азовсталі".

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