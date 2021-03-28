Украина все-таки перешла на летнее время: как перестроить организм

В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перешла на летнее время. Так, для принятия законопроекта об отмене перевода часов в Верховной Раде не хватило голосов.

В связи с этим традиционно в последнее воскресенье марта украинцам необходимо перевести стрелки часов на один час вперед. О том, как минимизировать вред для организма от перехода на новый режим, рассказывает OBOZREVATEL.

Здоровые люди могут почти не почувствовать влияния перевода часов, но для некоторых он может стать настоящим стрессом в виде головной боли, раздражительности, скачков давления, рассказал психиатр Андрей Мухоморов ВВС.

Как известно, в 2017 году трое ученых из США получили Нобелевскую премию за то, что сумели доказать вред смены времени для организма на молекулярном уровне.

В свою очередь президент Украинской ассоциации медицины сна, кардиолог и сомнолог Юрий Погорецкий заявил OBOZREVATEL, что "люди привязаны к солнцу, а не к лампочке" и что лучше всего украинцам жить по зимнему времени.

По его словам, чтобы настроиться на новый ритм, человеку может потребоваться от одного месяца до полугода. "Тогда (после перевода часов, – ред.) случается больше всего инсультов, инфарктов, засыпание за рулем, обострение психоневрологий, депрессий, суицидальных мыслей", – говорит он.

А невролог Татьяна Майкова в эфире канала "Украина 24" рассказала, что установление какого-то одного "стабильного времени" было бы "очень полезным для организма". "Если мозг можно убедить, почему мы переводим время, то клетку уговорить нельзя", – сказала она.

Стараться примерно за неделю до перевода часов ложиться спать хотя бы на 15 минут раньше и так же раньше вставать, рекомендует терапевт-кардиолог высшей категории Виктория Форосенко.

Соответственно необходимо скорректировать распорядок дня и режим питания.

Также следует воздержаться от интенсивных физических нагрузок и стараться питаться полноценно, чтобы не испытывать недостатка в питательных веществах, предупреждает бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

За один-два дня до перехода на летнее время рекомендуется отказаться от кофе и алкоголя.

Кроме того, желательны отказ от жирной пищи, употребление достаточного количества овощей и фруктов, воды и травяного чая.

Не менее, чем за час до сна рекомендуется отказаться от использования гаджетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта 2021 года депутаты парламента поддержали проект закона об отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине. Однако 19 марта они провалили голосование во втором чтении и направили его на доработку в комитет.