Україна все ж перейшла на літній час: як перебудувати організм

У ніч на неділю, 28 березня, Україна перейшла на літній час. Так, для прийняття законопроекту про скасування переведення годинника у Верховній Раді не вистачило голосів.

У зв'язку з цим традиційно останньої неділі березня українцям необхідно перевести стрілки годинника на одну годину вперед. Про те, як мінімізувати шкоду для організму від переходу на новий режим, розповідає OBOZREVATEL.

Здорові люди можуть майже не відчути впливу переведення годинників, але для деяких він може стати справжнім стресом у вигляді головного болю, дратівливості, стрибків тиску, розповів психіатр Андрій Мухоморов ВВС.

Як відомо, 2017 року троє вчених з США отримали Нобелівську премію за те, що зуміли довести шкоду зміни часу для організму на молекулярному рівні.

Зі свого боку президент Української асоціації медицини сну, кардіолог та сомнолог Юрій Погорецький заявив OBOZREVATEL, що "люди прив'язані до сонця, а не до лампочки" і що найкраще українцям жити за зимовим часом.

За його словами, щоб налаштуватися на новий ритм, людині може знадобитися від одного місяця до півроку. "Тоді (після переведення годинників, – ред.) трапляється найбільше інсультів, інфарктів, засинання за кермом, загострення психоневрології, депресій, суїцидальних думок", – каже він.

А невролог Тетяна Майкова в ефірі каналу "Україна 24" розповіла, що встановлення якогось одного "стабільного часу" було б "дуже корисним для організму". "Якщо мозок можна переконати, чому ми переводимо час, то клітину вмовити не можна", – сказала вона.

Намагатися приблизно за тиждень до переведення годинників лягати спати хоча б на 15 хвилин раніше і так само раніше вставати, рекомендує терапевт-кардіолог вищої категорії Вікторія Форосенко.

Відповідно необхідно скоригувати розпорядок дня та режим харчування.

Також слід утриматися від інтенсивних фізичних навантажень і намагатися харчуватися повноцінно, щоб не відчувати нестачі поживних речовин, попереджає колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За один-два дні до переходу на літній час рекомендується відмовитися від кави й алкоголю.

Крім того, бажані відмова від жирної їжі, вживання достатньої кількості овочів і фруктів, води та трав'яного чаю.

Не менш, ніж за годину до сну рекомендується відмовитися від використання гаджетів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня 2021 року депутати парламенту підтримали проект закону про скасування переходу на літній і зимовий час в Україні. Проте 19 березня вони провалили голосування в другому читанні та направили його на доопрацювання в комітет.