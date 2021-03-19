В Раде провалили голосование за отмену перевода часов
В Верховной Раде Украины не хватило голосов для поддержки проекта закона об отмене перевода часов. Следовательно, в марте украинцы перейдут на летнее время.
Документом предусматривалось, что в Украине будут жить по киевскому времени, включая временно оккупированные территории. Нардепы хотели успеть принять документ, чтобы украинцы остались жить по зимнему времени.
Однако, у депутатов не хватило голосов для принятия поправок, позволяющих успеть подписать и опубликовать законопроект до запланированного перехода на летнее время в конце месяца.
Следовательно, нардепы провалили голосование за документ во втором чтении и направили его на доработку в комитет.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
перевод часов на летнее время 2021 в Украине запланировано в ночь с 27 на 28 марта в 03:00. Стрелки часов нужно перевести на один час вперед.
Комитет по вопросам транспорта Европарламента одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с 2021 года.