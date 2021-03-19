В Раде провалили голосование за отмену перевода часов

В Верховной Раде Украины не хватило голосов для поддержки проекта закона об отмене перевода часов. Следовательно, в марте украинцы перейдут на летнее время.

Документом предусматривалось, что в Украине будут жить по киевскому времени, включая временно оккупированные территории. Нардепы хотели успеть принять документ, чтобы украинцы остались жить по зимнему времени.

Однако, у депутатов не хватило голосов для принятия поправок, позволяющих успеть подписать и опубликовать законопроект до запланированного перехода на летнее время в конце месяца.

Следовательно, нардепы провалили голосование за документ во втором чтении и направили его на доработку в комитет.

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