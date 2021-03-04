В Украине отменят перевод часов: врач пояснил, зачем это нужно

Украинцам будет лучше, если стрелки часов переводить не будут. "Зимнее" время является наиболее оптимальным для человеческого организма.

Об этом OBOZREVATEL сказал кардиолог, сомнолог и президент Украинской ассоциации медицины сна Юрий Погорецкий, комментируя принятый в первом чтении законопроект, которым хотят отменить обязательный сезонный перевод времени.

"Люди привязаны к солнцу, а не к лампочке в комнате. Это создавалось миллионами лет. Есть цикл сна и цикл бодрствования. Хронологические часы человека работают по солнцу, которое встает в четыре утра и это самый оптимальный вариант. Поэтому лучше всего жить по времени, которое есть у нас сейчас. Я категорически против перехода на летнее время", – уточнил врач.

В целом, по его словам, перевод часов, который практиковался в Украине в последние десятилетия, пагубно влияет на организм человека. Некоторые могут перестраиваться к новым ритмам от месяца до полугода.

"Никто не проводил подсчетов катастроф, которые происходят с переводом времени. Тогда случается больше всего инсультов, инфарктов, засыпание за рулем, обострение психо-неврологий, депрессий, суицидальных мыслей. Негативное влияние на перевод времени существует. Дайте людям нормально высыпаться", – подытожил Погорецкий .

Как сообщал OBOZREVATEL, пока что перевод часов на летнее время (на час вперед) в этом году планируется с 27 на 28 марта в 3:00. Но к моменту голосования за проект закона во втором чтении хотят успеть внести правку, чтобы переход на летнее время не состоялся.

Врачи утверждают, что биологическим ритмам человека переход на летнее и зимнее время наносит большой вред. В 2017 году трое американских ученых получили Нобелевскую премию за то, что доказали негативное влияние смены времени на состояние организма на молекулярном уровне.