Украина сообщила Евросовету о частичном отступлении от конвенции по правам человека: что происходит

Власти Украины подали в Совет Европы заявление о временном частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Речь идет об ограничении свободы передвижения граждан, осмотре вещей и принудительном изъятии имущества на нужды государства в условиях военного положения.

Соответствующий документ был опубликован на сайте международной организации в минувшее воскресенье. Там уточняется, что саму заявку Украина подала еще 4 апреля.

Ограничения на время военного положения

Обновлением перечня прав и свобод, по которым могут быть ограничены люди в Украине, занималось Министерство юстиции. В тексте ссылаются на то, что в стране уже длительное время введено военное положение, а в статье 15 Конвенции предусмотрено, что в этот период могут быть введены временные ограничения на конституционные права людей.

В частности, это распространяется на:

– неприкосновенность жилья (статья 30);

– тайну телефонных переговоров, переписки и почтовых отправлений (статья 31);

– невмешательство в личную и семейную жизнь (статья 32);

– свободу передвижения, право на пересечение границы и возвращение в Украину (статья 33);

– право на свободу мысли и слова, а также свободное выражение своих взглядов и убеждений (статья 34);

– право участвовать в управлении государственными делами и референдумах, свободно выбирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, равный доступ к государственной службе (статья 38);

– право на мирные митинги и демонстрации (статья 39);

– право на владение и распоряжение собственным имуществом (статья 41);

– право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом (статья 42);

– право на образование (статья 53).

Какие меры может осуществлять военное командование?

Соответственно, как свидетельствует дальнейший текст опубликованного документа, военное командование Украины может в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека осуществлять следующие правовые меры:

– принудительно отчуждать объекты права частной или коммунальной собственности для нужд государства в условиях правового режима военного положения в порядке, установленном законом, и выдавать об этом соответствующие документы (п. 4);

– ввести комендантский час (запрет пребывания на улицах и других общественных местах в определенное время без специально выданных пропусков и удостоверений) в установленном порядке (п. 5);

– вводить особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства (п. 5);

– устанавливать передвижение граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также передвижение транспортных средств в установленном порядке (п. 6);

– проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины (п. 7);

– запрещать проведение мирного собрания, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий (п. 8);

– устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение (п. 10);

– запретить гражданам, состоящим на воинском или специальном учете, изменять место жительства (нахождение) без соответствующего разрешения (п. 16);

– установить военно-жилищную обязанность для физических и юридических лиц (п. 17).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Государственный департамент США внес украинский телемарафон "Единые новости" в отчет о нарушениях прав человека. Авторы доклада обеспокоились отсутствием плюрализма и некоторыми ограничениями СМИ в Украине.

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