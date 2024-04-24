Госдеп США внес украинский телемарафон в отчет о нарушениях прав человека: в чем причина

Государственный департамент США упомянул об объединенном марафоне "Єдині новини" в отчете о нарушении прав человека в Украине. Авторы доклада обеспокоились из-за отсутствия плюрализма и некоторых ограничений СМИ.

Документ опубликован на сайте Госдепа. Основная часть отчета посвящена ситуации с правами человека на территории, контролируемой правительством Украины по состоянию на конец 2023 года.

В разделе "Свобода выражения мнений" авторы отметили, что украинские законы и Конституция предусматривают свободу слова, в том числе для средств массовой информации, однако это право не всегда уважается.

Частичные ограничения связаны с введением 24 февраля 2022 года военного положения (указ об этом подписан президентом Владимиром Зеленским) после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Например, национальный телевизионный марафон – сменная платформа каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над теленовостями в прайм-тайм", – сказано в докладе.

Там также упомянули о жалобах некоторых медиа на "давление со стороны Офиса президента" и отстранение от выгодных контрактов на наземное вещание.

В то же время международная правозащитная неправительственная организация Freedom House оценила прессу Украины как "частично свободную". Независимые СМИ и новостные сайты в интернете действовали активно и выражали широкий спектр мнений, но правительство предприняло некоторые действия по ограничению для противодействия российской дезинформации и решения других проблем безопасности во время войны.

В Госдепе подозревают, что на отдельных журналистов и СМИ были наложены санкции, если они считались правительством угрозой нацбезопасности или высказывали позицию, которая подрывала суверенитет и территориальную целостность страны.

"Некоторые ораторы, критиковавшие правительство, также были занесены в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, критиковавшие правительство, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные к правительству каналы", – говорится в отчете.

В то же время в Госдепе отметили, что, за несколькими исключениями, лица на территориях, находящихся под контролем украинского правительства, обычно могут публично и частно критиковать правительство и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь официальных репрессий.

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