В Киевской ОВА рассказали о состоянии здоровья пострадавших в результате падения вертолета в Броварах

В результате падения вертолета в Броварах Киевской области в больницах остаются 16 человек, 6 из которых дети. Другие пострадавшие получают медпомощь амбулаторно.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители.

"В результате трагедии в Броварах в больницах остаются 16 человек, шестеро из которых дети. Другие – получают лечение амбулаторно. Семьям погибших будет выделена материальная помощь. Место падения вертолета расчищено от обломков. В ближайшее время в поврежденном доме будут отремонтированы окна и двери", – рассказал Кулеба.

Глава Киевской ОВА добавил, что детям из поврежденного сада организуют обучение в соседних дошкольных учреждениях, учитывая пожелания родителей.

В Броварах Киевской области в среду, 18 января, в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Погибли 14 человек, среди них – один ребенок, пострадали 25 человек, в том числе 11 детей. В крушении погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД. В министерстве был опубликован список всех находившихся на борту.

Впоследствии в СБУ сообщили, что начали досудебное производство по падению вертолета в Броварах. В его рамках также рассматривается несколько версий, в том числе: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГСЧС объяснили, почему после уточнения уменьшилось количество погибших детей в Броварах.

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