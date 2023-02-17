Украина при обмене пленными 16 февраля отдала России коллаборанта из УПЦ МП: его судили за подрывную деятельность – ГУР

В четверг, 16 февраля, во время обмена пленными со страной-агрессором Россией украинская сторона отдала коллаборанта из УПЦ Московского патриархата. Благодаря этому из вражеского плена удалось вернуть сто украинских защитников.

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Речь идет о Николае Зирке – настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ МП в поселке Яровая Лиманской громады. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Вчера, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, способствовавший оккупантам, "сливал" разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы", – сказал он.

Накануне стало известно, что суд вынес приговор священнику, который поддерживал оккупантов и выступал за "присоединение" Донбасса к России. В частности, его отправили за решетку на 7 лет. Во время временной оккупации района Россией он публично оправдывал войну и призвал местных жителей поддержать захватчиков.

Напомним, Украина в рамках обмена пленными вернула из РФ 100 защитников. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 воина с "Азовстали". Также среди освобожденных из плена есть защитники с Херсонского и Киевского направлений, которые участвовали в боях за Бучу, Херсон и Лиман.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против митрополита УПЦ Московского патриархата Павла (Лебедя). Ему инкриминируют статью о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности (ч. 2 ст. 161 УК).

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.