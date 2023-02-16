Суд отправил за решетку священника, который поддерживал оккупантов и выступал за ''присоединение'' Донбасса к России

Суд вынес приговор священнику, который поддерживал оккупантов и выступал за "присоединение" Донбасса к России. В частности, его отправили за решетку на 7 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Предателем оказался настоятель одного из приходов УПЦ Московского патриархата Лиманской общины Донецкой области.

Во время временной оккупации района по России он публично оправдывал войну и призвал местных жителей поддержать захватчиков.

Кроме того, он агитировал прихожан поучаствовать в псевдореферендуме и выступить за "присоединение" области к стране-агрессорке. Также предлагал людям "выбрать" нового "председателя" поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта после освобождения района от оккупантов.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему назначено наказание – 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 12 лет с конфискацией имущества.

Всего в 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ МП.

Напомним, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против митрополита УПЦ Московского патриархата Павла (Лебидя). Ему инкриминируют статью о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности (ч. 2 ст. 161 УК).

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.