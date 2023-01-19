Полиция открыла против настоятеля Киево-Печерской лавры Павла уголовное производство, - нардеп

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против митрополита УПЦ Московского патриархата Павла (Лебедя). Ему инкриминируют статью о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности (ч. 2 ст. 161 УК).

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Теперь настоятеля Киево-Печерской лавры проверяют на разжигание религиозной розни. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голоса" Ярослав Юрчишин, по заявлению которого было открыто производство.

Причиной тому стало то, что Павел во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского назвал предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания "самосвятом" и "бесом", а почетного патриарха Филарета "раскольником".

"Сегодня "властные Ироды" отвергают Христа, убивают не 14 тыс. младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали "гонку" на Церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группа безбожников, бандитов. , ведущие открытую войну против Церкви. Главное для них не война. Главное – уничтожить святую соборную и апостольскую Церковь. То есть нас с вами отвлечь от Христа", – заявил он тогда.

Напомним, во время рождественского богослужения, которое правил в Успенском соборе Киево-Печерской лавры митрополит ПЦУ Эпифаний, на территории лавры заметили "наместника Киево-Печерской лавры" Павла Лебедя. Представитель УПЦ МП, который благодаря любви к роскоши и дорогим автомобилям получил прозвище "Паша Мерседес", стоял на обочине дороги и наблюдал за потоками верующих, направлявшихся на историческую литургию ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.