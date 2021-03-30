Украинцы на коленях попрощались с погибшим под Шумами воинами. Фото

Во вторник, 30 марта, в Украине провели в последний путь троих защитников, погибших под Шумами на Донетчине – Максима Абрамовича, Сергея Барнича и Сергея Гайченко.

Как пишет "Суспільне", с 27-летним Абрамовичем попрощались в городе Дубровица Ривненской области. Траурная церемония началась у его дома. Затем по Герою отслужили панихиду в Свято-Николаевской церкви. После этого процессия отправилась на кладбище.

Почтить память молодого воина пришли сотни горожан, побратимов, родственников, друзей и близких. Абрамовича хоронили со всеми воинскими почестями.

В Дубровице простились с Максимом Абарамовичем "Суспільне"

Люди провожали воина ВСУ Абрамовича на коленях "Суспільне"

Максима Абрамовича похоронили со всеми воинскими почестями "Суспільне"

Траурная процессия в городе Дубровица на Ривненщине "Суспільне"

Максима Абрамовича похоронили на родной Ривнещине "Суспільне"

Почтить память Абрамовича пришли сотни людей "Суспільне"

А в городе Калуш Ивано-Франковской области похоронили 47-летнего Сергея Барнича. Местное издание "Вікна" сообщило, что поминальная процессия отправилась от дворца культуры "Минерал", где калушане имели возможность попрощаться с Героем.

Провести защитника пришли сотни горожан, военных, оркестр, городские власти и представители всех храмов города.

Перед последним прощанием гроб с телом погибшего военного поднесли к памятнику генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича, где расположен Калушский союз ветеранов АТО Калущины. Там состоялось поминальное вече.

Гроб с телом воина ВСУ Барнича сопровождал военный оркестр "Вікна"

Провести Барнича пришли сотни горожан "Вікна"

Побратимы почтили память Сергея Барнича "Вікна"

В центре Калуша состоялось поминальное вече в честь Барнича "Вікна"

На похороны Барнича пришли представители всех церквей "Вікна"

Между тем на Днепропетровщине последний долг отдали 27-летнему Сергею Гайченко. По информации "Цензор.НЕТ", прощальная церемония началась в полдень на территории общеобразовательной школы села Михайловка Синельниковского района.

Все трое погибших воинов, которых похоронили 30 марта, были бойцами 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

На Днепропетровщине похоронили Сергея Гайченко Facebook Сергея Гайченко

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