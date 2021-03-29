Украина начала прощаться с погибшими под Шумами воинами ВСУ. Фото и видео

В Украине 29 марта начались дни прощания с воинами Вооруженных сил Украины, погибшими под Шумами в Донецкой области.

Так, в Каменце-Подольском на Хмельнитчине уже провели в последний путь подполковника Сергея Коваля, сообщила пресс-служба Каменец-Подольского городского совета. Почтить память Героя пришло множество горожан, друзей, близких и побратимов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Община в трауре. В последний путь провели подполковника Сергея Коваля. Каменчанин погиб во время боевых действий в зоне ООС. Всю свою жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины. Светлая память!" – написали в некрологе.

По информации Укринформа, церемония прощания с 43-летним Ковалем состоялась в клубе воинской части А2641. Последний покой защитник нашел на Аллее славы городского кладбища.

Коваль был командиром отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств Центра разминирования Сил поддержки ВСУ, участвовал в миротворческих операциях. Без отца остались 4-летняя дочь и 17-летний сын.

Тем временем в городок Дубровица на Ривненщине на рассвете привезли тело погибшего Максима Абрамовича. Как сообщили на сайте Дубровицкого горсовета, попрощаться с Героем можно у него дома по улице Молодежная, 17. Похороны воина состоятся 30 марта в 12:00.

27-летний Максим Абрамович родился в Дубровице, учился в местной ООШ №2, был воспитанником школы "Боевого гопака". Позже поступил в Харьковский университет.

В рядах ВСУ парень нес службу с 2017 по 2020 год по контракту, участвовал в боевых действиях на востоке Украины. В декабре 2020 года защитник снова вернулся в армию – в 10 горно-штурмовую бригаду. У него осталась мать.

По данным "Суспільного", из-за гибели Героя на территории Дубровицкой общины 28-30 марта объявлены днями траура.

"Похороны состоятся 30 марта со всеми воинскими почестями. В 12 начнется в доме, где он проживал, затем в Свято-Николаевской церкви. В Дубровицкой общине объявлены три дня траура: воскресенье, понедельник и вторник", – сказал мэр города Богдан Микульский .

Также началось прощание с еще одним воином 10 горно-штурмовой бригады, Сергеем Барничем, на Ивано-Франковщине.

Сначала дань памяти ему отдал личный состав части, где он служил, которая дислоцируется в город Коломыя. Побратимы мужчины провожали его гроб на коленях.

Затем, пишет Kalush News, погибшего защитника увезли в родное село Боднарив Калушского района. Почтить подвиг воина пришли ветераны, представители власти и рядовые жители.

От морга Калушской ЦРБ Героя повезли по центральным улицам Калуша к ПК "Минерал", где все желающие смогут попрощаться с мужчиной.

Священнослужители города отправили по погибшему Герою молебен. Парастас состоится 29 марта в 18:00 в ПК "Минерал", а чин похорон – 30 марта в 12:00 (Калуш, улица Черновола, 20).

Из-за гибели Героя в Калушской общине траурными объявили дни с 28 по 30 марта, а в Коломыйской – 30 марта. Ведь трое из четырех погибших под Шумами служили в части Коломыи.

Сергей Барнич родился 11 января 1974 года в Калуше. После окончания средней школы №7 поступил в Кольский химико-технологический техникум, где получил специальность техника-электрика.

С 1993 по 2015 год работал на предприятии "Хлорвинил" (впоследствии "Карпатнефтехим"). Однако именно в 2015 был призван на военную службу по частичной мобилизации в военную часть В4264, где добросовестно служил до 22 июля 2016 года.

После непродолжительного перерыва на гражданскую жизнь мужчина решил заключить контракт на военную службу в 109-й горно-штурмовой батальон 10-й Коломыйской горно-штурмовой бригады на должность сапера (разминирование). В рядах подразделения Барнич участвовал в боевых действиях на Донбассе.

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