Українці на колінах попрощалася із загиблими під Шумами воїнами. Фото

У вівторок, 30 березня, в Україні провели в останню путь трьох захисників, які загинули під Шумами на Донеччині – Максима Абрамовича, Сергія Барнича та Сергія Гайченка.

Як пише "Суспільне", із 27-річним Абрамовичем попрощалися у місті Дубровиця на Рівненщині. Жалобна церемонія почалася біля його будинку. Потім за Героєм відправили панахиду у Свято-Миколаївській церкві. Після цього процесія вирушила на цвинтар.

Вшанувати пам'ять молодого воїна прийшли сотні містян, побратимів, родичів, друзів та близьких. Абрамовича хоронили з усіма військовими почестями.

У Дубровиці попрощалися із Максимом Абарамовичем "Суспільне"

Люди проводжали воїна ЗСУ Абрамовича на колінах "Суспільне"

Максима Абрамовича похоронили з усіма військовими почестями "Суспільне"

Жалобна процесія у місті Дубровиця на Рівненщині "Суспільне"

Максима Абрамовича похоронили на рідній Рівнещині "Суспільне"

Віддати шану Абрамовичу прийшли сотні людей "Суспільне"

А у місті Калуш на Івано-Франківщині похоронили 47-річного Сергія Барнича. Місцеве видання "Вікна" повідомило, що поминальна процесія вирушила з палацу культури "Мінерал", де калушани мали нагоду попрощатися з Героєм.

Провести захисника прийшли сотні калушан, військових, оркестр, міська влада та представники всіх храмів міста.

Перед останнім прощанням труну із тілом загиблого військового піднесли до пам'ятника генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, де розташована Калуська спілка ветеранів АТО Калущини. Там відбулося поминальне віче.

Труну з тілом воїна ЗСУ Барнича супроводжував військовий оркестр "Вікна"

Провести Барнича прийшли сотні калушан "Вікна"

Побратими вшанували пам'ять Сергія Барнича "Вікна"

У центрі Калуша відбулося поминальне віче на честь Барнича "Вікна"

На похорон Барнича прийшли представники усіх церков "Вікна"

Тим часом на Дніпропетровщині останню шану віддали 27-річному Сергію Гайченку. За інформацією "Цензор.НЕТ", прощальна церемонія розпочалася опівдні на території загальноосвітньої школи села Михайлівка Синельниківського району.

Всі троє загиблих воїнів, яких похоронили 30 березня, були бійцями 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

На Дніпропетровщині похоронили Сергія Гайченка Facebook Сергія Гайченка

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