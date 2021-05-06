Украина окажется в кольце грозовых циклонов и фронтов: появился новый прогноз погоды

В четверг, 6 мая, Украину со всех сторон окружат циклоны и атмосферные фронты, из-за чего погода ухудшится. Так, в большинстве областей следует ожидать дожди и грозы.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. В то же время на востоке, юго-востоке, в Днепре и его окрестностях будет преобладать сухая солнечная погода, благодаря антициклону Trudi. Он сместится восточнее и будет сдерживать влажные потоки. Следовательно, воздух там прогреется до +17...+22 градусов.

Что касается территорий, которые попадут под влияние холодного атмосферного фронта, то там 6 мая будет прохладно. В частности, на западе, севере и в большинстве центральных областей столбики термометров не поднимутся выше +12...+17 градусов. Ветер в четверг в основном будет западного направления, умеренным, но иногда порывистым.

В Киеве 6 мая прогнозируется периодический дождь, также возможна гроза. Температура воздуха немного упадет, днем будет колебаться в пределах +14...+16 градусов.

"До конца недели в Украине будут блуждать дожди, в субботу температура воздуха предпримет отчаянную попытку еще раз попугать нас холодом. Однако уже с воскресенья-понедельника, с 10-11 мая, и всю следующую неделю можем смело говорить низеньким приземистым градусам "бе-бе-бе!" – теплый воздух с высокими стройными градусами до +20...+27 наконец победит!" – пошутила метеоролог, добавив, что в следующую среду, 13 мая, в Украине, несмотря на тепло, снова пройдут дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL: