В Украине потеплеет до +20: прогноз погоды на 5 мая

В среду, 5 мая, в Украине прогнозируют потепление до +18 +20 градусов. Такая температура воздуха ожидается практически на всей территории страны.

Ночью похолодает до +3 +5 градусов. Теплее всего будет на юге Украины – до +5 +8 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

При этом осадков вообще не прогнозируется. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, переменная облачность. В Киеве температура воздуха ожидается +18 +20 градусов днем, ночью +2 +4 градусов. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. При этом июнь будет менее дождливым, чем июль и август.