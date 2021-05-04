В Украину придет антициклон Trudi: синоптик рассказала, как изменится погода

В среду, 5 мая, в Украину придет антициклон Trudi, который повлечет за собой резкое изменение погоды. Так, наша страна станет одной из самых теплых в Европе.

В то же время, ночью ее территорию охватят заморозки. Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшая ночь все никак не захочет отпускать от себя заморозки, как в наших песнях казак дивчиноньку – все прижимает и прижимает до утра. Заморозки на почве вероятны в северных областях, восточных, центральных, а волны холода могут добраться ночью даже до Запорожья и Херсонской области. Однако все же днем казаку – на коня, дивчиноньке – ухаживать за цветами, а потому ночной холод прогонят комфортные максимальные +15...+20 градусов", – подчеркнула она.

Однако, подчеркнула метеоролог, несмотря на тепло в среду, в Украине будет наблюдаться порывистый ветер, преимущественно юго-западного направления.

"Погоду будет определять антициклон по имени Trudi, поэтому осадков 5 мая не будет в большинстве областей. А вот к западной части подойдет фронтальная влажность, там пройдут дожди с грозами. К вечеру осадки доберутся до Винниччны", – предупредила Диденко.

Что касается Киева, то там 5 мая должна быть солнечная хорошая погода – воздух прогреется до +20 градусов. В то же время в столице также будет порывистый ветер.

"Киевлянам лучше будет на улице, чем дома, потому что ночная, еще низкая температура воздуха, +2...+5 градусов, так остудит дома, что даже дневные +20 пока не спасут от флисовых противных штанов и домашних теплых кофт", – пошутила синоптик.

По ее информации, во второй половине недели в Украине станет больше дождей, а с 9-10 мая прибавится много теплого воздуха и высоких градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая погода в Украине также будет солнечной и теплой, но ее несколько испортили заморозки во многих областях. Максимальная температура достигнет +18 градусов днем, а минимальная +3 градуса ночью.