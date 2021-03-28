Україна може отримати вакцину від COVID-19 з США: Степанов розкрив деталі

Україна може укласти договір на поставку вакцини від коронавірусу американського виробника.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів у інтерв'ю Радіо Свобода. Він не уточнив, про який саме препарат йдеться, але зазначив, що "можемо очікувати всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі".

"Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і за термінами поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо робимо, зокраме і дипломатичними каналами" , – сказав Степанов.

Він додав, що переговори про постачання вакцини почалися влітку 2020 року – тоді постачальники пропонували надання вакцин в четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AstraZeneca і Sinovac.

Нагадаємо, в Україну 25 березня прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Отримано 215 тисяч з 1,915 млн доз, які замовила наша країна.

Загалом вона стала другим препаратом, який отримала наша країна. Першою була вакцина CoviShield від компанії AstraZeneca

Про те, що відомо про цей препарат, читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна законтрактувала 14 мільйонів доз вакцин і ще 8 млн мають надійти в рамках ініціативи COVAX.