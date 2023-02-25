Буданов показал пушистого разведчика по кличке Гюнтер: знает все государственные тайны. Видео

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов показал кота, который живет в офисе Главного управления разведки. Четвероногого любимца зовут Гюнтер.

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О нем Буданов рассказал для документального проекта Дмитрия Комарова "Год" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он пошутил, что этот кот знает больше государственных тайн, чем кто-либо в стране.

"Это местный кошара, это не котик. Он здесь родился и живет здесь. Он просто гуляет по территории", – говорит Буданов.

По словам начальника ГУР, Гюнтер – это настоящий боевой кот. Пушистый разведчик даже пережил ракетный удар, однако сейчас с животным все хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Воин ВСУ показал, как он прямо на передовой принял роды у кошки, которая пришла к нему в окоп. Делать это защитнику пришлось под вражеским обстрелом.

– Еще один украинский боец показал кадры эвакуации пушистиков из передовой. Выезжая на ротацию, военные на одном из направлений забрали с собой четырех маленьких котят.

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