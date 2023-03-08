''Берут нас в кольцо'': украинские защитники показали курьезное видео с передовой

Украинские военные несмотря на все сложности войны находят место и время для юмора даже на передовой. Наши защитники запечатлели, как к ним на позицию зашли несколько коров.

Видео дня

Ролик об этом происшествии они опубликовали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Один из наших военнослужащих пошутил, что коровы берут их в окружение.

Поведение животных действительно было похоже на это – они подходили к окопу украинских защитников с трех разных направлений.

"Они берут нас походу в кольцо", – пошутил воин и засмеялся. На видео слышно, что такое поведение коров насмешило и его побратимов.

Украинцы в комментариях к видео предположили, что эти животные пережили зиму без хозяев, потому и вышли к людям, потому что привыкли к ним. Также комментаторы писали, что коровы пришли к нашим бойцам, чтобы они их подоили и дали им воды.

"Ребята подняли настроение", "Это пришло пополнение. Так что ребята, айда на побывку", "Пришло бесплатное молоко", "Ну, юмористы вы наши родные, сердце чуть не лопнуло… фу, пусть только такое кольцо!", "Фу ты! Я уже испугалась за парней, а он над коровами смеется, которые к ним пришли", – также писали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец показал кадры эвакуации пушистиков из передовой. Выезжая на ротацию, военные на одном из направлений забрали с собой четырех маленьких котят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!