В сети показали ''пушистый батальон НГУ'': трогательные фото

Воины Национальной гвардии, защищающие Украину от российского агрессора, даже во время самых жарких будней на фронте находят повод для позитива. Настроение бойцам поднимают четырехлапые "побратимы" – коты.

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Животных нацгвардейцы мило называют своим "пушистым батальоном НГУ". Фото из этой серии опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца ).

На снимках показано, как статные храбрые воины, находясь между руинами уничтоженных оккупантами домов украинцев, где они вынужденно обустроили свои позиции, заботятся о котах хозяев.

В перерывах между боями и обстрелами они снимают смотрящих и кормящих пушистых. А судя по тому, что некоторые из животных еще совсем котята, иногда еще и принимают кошачьи роды.

Отмечается, что отважные усатые и хвостатые борцы с грызунами в свободное от службы время выступают эффективными, инновационными и энергонезависимыми грелками для личного состава подразделений Нацгвардии.

"Кроме того, они помогают адаптироваться и выполняют антистрессовые функции", – говорят военные о своем "пушистом батальоне".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины не оставляют в беде не только своих побратимов и гражданских украинцев, но и животных. На одном из направлений, выезжая на ротацию, бойцы забрали с собой четырех котят, а также "эвакуировали" из передовой их маму.

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