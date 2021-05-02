Православные церкви провели пасхальные богослужения. Видео

В воскресенье, 2 мая, в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-католической церкви (УГКЦ) началась Божественная Литургия в честь праздника Пасхи.

Трансляцию службы вело информационное агентство "Укринформ" (чтобы посмотреть все видео, доскролльте страницу до конца).

Пасхальное богослужение Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) состоялось ночью 1 мая в Киево-Печерской лавре. Его транслировали на телеканалах "Интер", "Украина" и "Глас".

Богослужение в честь праздника Пасхи провела и Восточная православная церковь. Трансляция проходила на официальной странице в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как отмечают Пасху в разных уголках мира, а также о том, что важно сделать верующим и что категорически нельзя делать в этот праздник.

Поздравление со Светлым Христовым Воскресением можно найти здесь. Читайте также онлайн-трансляцию того, как Украина отмечает Пасху-2021.