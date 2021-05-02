С Пасхой! Поздравления, картинки, открытки и видео к великому празднику
В воскресенье, 2 мая, православные в Украине и других странах мира отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение – главное событие года и самый большой церковный праздник для христиан.
Пасха посвящена Воскресению Иисуса Христа – посредством своей смерти Сын Божий освободил людей от рабства греха. В этот день завершается Великий пост, верующие собираются за праздничным столом, разговляются и поздравляют друг друга с великим торжеством. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений с Пасхой.Пасха 2021: поздравления в смс, стихах и прозе
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пусть в доме будет доброта.
Пусть не встречаются ненастья,
Любовь в сердцах живет всегда.
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З Великоднем Вас вітаю
І добробуту бажаю.
Нехай в душі буде тепло,
А вдома – щастя і добро.
Бажаю процвітання, миру,
Біда щоб повз проходила.
І поруч щоб були завжди
Рідні, друзі та близькі.
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Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.
Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.
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З Великоднем Вас вітаю!
І кажу: Христос воскрес!
Вам сьогодні я бажаю
Безліч радісних чудес.
Бережи вас Бог від горя,
Від хвороб та інших бід.
Вам бажаю щастя море,
Любові й радості в житті!
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С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!
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Христос Воскрес. У це велике світле свято можна побажати тільки здоров'я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло й затишно. Нехай панують у ньому розуміння, любов і турбота!
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Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!
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Вітаю зі світлим і благодатним святом Великодня! Христос Воскрес! Нехай у вашій родині панує взаєморозуміння, терпіння та любов, а робота приносить справжню душевну радість! Нехай ваше життя наповниться світлом і теплом, який дарує нам Господь! Нехай віра ваша буде міцною, помисли – чистими, а справи добрими і благими!Поздравления с Пасхой: картинки и открытки
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно отметить Пасху и что категорически не рекомендуется делать в этот день.
По материалам: pozdravok.ru.