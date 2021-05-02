С Пасхой! Поздравления, картинки, открытки и видео к великому празднику

В воскресенье, 2 мая, православные в Украине и других странах мира отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение – главное событие года и самый большой церковный праздник для христиан.

Пасха посвящена Воскресению Иисуса Христа – посредством своей смерти Сын Божий освободил людей от рабства греха. В этот день завершается Великий пост, верующие собираются за праздничным столом, разговляются и поздравляют друг друга с великим торжеством. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений с Пасхой.

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пусть в доме будет доброта.

Пусть не встречаются ненастья,

Любовь в сердцах живет всегда.

***

З Великоднем Вас вітаю

І добробуту бажаю.

Нехай в душі буде тепло,

А вдома – щастя і добро.

Бажаю процвітання, миру,

Біда щоб повз проходила.

І поруч щоб були завжди

Рідні, друзі та близькі.

***

Христос Воскрес! Вас поздравляю.

Пусть будет к вам судьба щедра,

Пусть Пасха двери открывает

Вам в мир надежды и добра.

Желаю счастья и здоровья,

Пускай Господь вам помогает,

А добрый Ангел ваш Хранитель

Всегда в пути сопровождает.

***

З Великоднем Вас вітаю!

І кажу: Христос воскрес!

Вам сьогодні я бажаю

Безліч радісних чудес.

Бережи вас Бог від горя,

Від хвороб та інших бід.

Вам бажаю щастя море,

Любові й радості в житті!

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С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

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Христос Воскрес. У це велике світле свято можна побажати тільки здоров'я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло й затишно. Нехай панують у ньому розуміння, любов і турбота!

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Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос воскресе!

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Вітаю зі світлим і благодатним святом Великодня! Христос Воскрес! Нехай у вашій родині панує взаєморозуміння, терпіння та любов, а робота приносить справжню душевну радість! Нехай ваше життя наповниться світлом і теплом, який дарує нам Господь! Нехай віра ваша буде міцною, помисли – чистими, а справи добрими і благими!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно отметить Пасху и что категорически не рекомендуется делать в этот день.

По материалам: pozdravok.ru.