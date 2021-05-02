Обливания водой и распятие людей на кресте: как отмечают Пасху в разных уголках мира. Фото

Все православные верующие сегодня отмечают один из самых радостных религиозных праздников – Светлое Христово Воскресение, или, простыми словами, Пасху.

Христиане вкладывают в него сакральный смысл – победы жизни над смертью. Но в каждой стране, в зависимости от верования, принято по-своему отмечать этот день. OBOZREVATEL решил узнать об особенностях встречи Пасхи у различных народов.

США

Соединенные штаты – многонациональная страна, поэтому во многих городах традиции празднования разнятся. Однако практически в каждом штате в этот день проходят пасхальные уличные шествия. Интересной традицией является катать раскрашенные разными цветами яйца по лужайке Белого дома в Вашингтоне. Символом Пасхи в Америке считается лилия и пасхальный кролик. А вот на стол в этот праздник американцы ежегодно подают вареный или запеченный картофель, ветчину, фруктовый салат и овощи.

Австралия

На этом континенте принято отмечать Пасху на природе. Считается, что в этот праздник воздух становится чистым, а вода в источниках приобретает свойства святой воды. Главным праздничным блюдом является жареный цыпленок или баранина, а на сладкое обязательно готовят торт-безе с фруктами. Кроме того, австралийцы запасаются к празднику шоколадными яйцами в виде билби – редкого австралийского животного.

Филиппины

На Филиппинах в пятницу перед Пасхой сторонники римско-католической церкви проводят ритуал распятия Иисуса Христа. Так, люди прибивают участников ритуала к деревянным крестам, а желающих искупить свои грехи бьют розгами. Официальная католическая церковь осуждает распятие и самобичевание, однако ритуал давно стал традиционным на Филиппинах и искоренить его уже трудно.

Однако в этой стране также проводят и другое мероприятие. Так, для Пасхи создают огромный бумажный цветок, который должны открыть гигантские игрушечные птицы под звуки утренних церковных колоколов. В этот момент родители высоко над головой поднимают своих маленьких детей, чтобы к ним "прилипло" счастье.

Польша

В Польше празднование Пасхи похоже на наше. Только паски там называются "бабы". "Бабы" пекутся из сладкого дрожжевого теста в огромных цилиндрических формах, а их начинка может быть самая разнообразная: от марципана до шоколада. На пасхальном столе у поляков обязательно есть освященные яйца, хрен, мясо и колбаса. При этом трапеза всегда начинается с молитвы.

Давней традицией празднования Пасхи в Польше является "смигус-дингус" – шуточный обычай обливания друг друга водой. В понедельник девушки плетут венки из цветов и лечебных трав, ходят с ними по домам и поют песни.

Франция

Во Франции к Пасхе принято украшать дома ленточками, гирляндами и колокольчиками. Кроме того, уже за месяц все магазины выставляют на полки шоколадные яйца, курочек, петухов и кроликов. В день торжества родители прячут шоколадные яйца в саду, а дети, проснувшись, идут на поиски.

Шотландия

В Шотландии на Пасху повсюду зажигают пасхальные огни. Этот обычай происходит еще с кельтских времен, когда в это же время встречали праздник весны.

Италия

Пасха для итальянцев – один из любимых праздников. В этот день все жители собираются в семейном кругу и завтракают сырным куличом, неополитанским пирогом и яйцами, которые предварительно покрасили в разные цвета. До карантина на главной площади Ватикана всегда проводилась месса с Папой Римским.

А вот на Сицилии существует традиция переодеваться в демонов. Люди на Пасху надевают красную одежду и цинковые маски и пристают к прохожим, имитируя демонов. Они заставляют людей откупаться от их приставаний, покупая им выпивку. Обычно это длится лишь полдня, до того момента, как Христос воскресает и отправляет демонов туда, где им и место.

Ирландия

В Ирландии к Пасхе готовятся заранее. Так, в пятницу принято ничего не есть до полудня, а в Пасхальную субботу все зажигают освященные свечи. В воскресенье существует традиция есть суп из зеленого лука и ягненка и участвовать в танцевальных соревнованиях. Кое-где на территории Ирландии сохранился обычай устраивать на Пасху похороны сельди: люди с этой рыбой шествуют к могиле в знак того, что строгий пост, в котором сельдь – это основное блюдо, теперь заканчивается.

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