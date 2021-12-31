Празднуйте, мы прикроем! Украинские защитники с передовой передали поздравления с Новым годом. Видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находятся на линии фронта на Донбассе, поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Прежде всего они пожелали мира в нашей стране.

Несколько бойцов записали поздравления в видеоформате. Ролик 30 декабря был опубликован на Facebook-странице штаба ООС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Воины Операции объединенных сил поздравляют украинцев с грядущими праздниками. Отмечайте, а мы прикроем!" – сказано в подписи к видео.

Видео дня

Кроме счастья и здоровья, все бойцы желали мира в Украине и победы над агрессором.

Напомним, что накануне бойцы ВСУ провели несколько праздничных мероприятий для детей, проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей, приуроченных к празднованию Дня Святого Николая.

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