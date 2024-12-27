'Цель уничтожена': в России выпустили циничный ролик, в котором ПВО сбивает 'иностранного' Санта-Клауса

Российская пропаганда выпустила трэш-ролик, посвященный "борьбе" с Западом. По сюжету российская ПВО "сбивает" летящего в небе Санта-Клауса под "чутким руководством" его российского "аналога", Деда Мороза.

Видео дня

Главная мысль, которую пытались донести до аудитории авторы "шедевра": "Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе", распространять видео пропагандисты начали после сбития российской ПВО самолета "Азербайджанских авиалиний". На свежую поделку роспропаганды обратил внимание российский телеканал "Дождь".

Журналисты отметили, что за несколько дней до Нового года пропагандистские каналы РФ начали массово распространять так называемый "социальный ролик".

Одним из первых его опубликовал Telegram-канал "Пул №3": в паблике 27 декабря он появился с подписью "Санта Клаус пролетел над Россией последний раз".

В ролике Санта-Клаус на запряженных оленями санях якобы пролетает над Москвой, в частности над Большим театром и Красной площадью – и тут его сбивает российская ПВО.

После этого в кадре появляется российский Дед Мороз в компании оператора ПВО. Последний докладывает: "Все, цель уничтожена", на что сказочный "добряк" отвечает: " Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе. С Новым годом!".

Примечательно, что этот ролик был опубликован всего через два дня после того, как в Казахстане разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", вследствие чего погибли почти 40 человек. Основной причиной крушения называют как раз поражение борта российской ПВО в районе Грозного. Однако то, насколько циничным выглядит "социальный ролик" со сбитием "всего иностранного в нашем небе" в упомянутом контексте, роспропаганду, похоже, вовсе не беспокоит.

Другое российское издание, "Осторожно, новости", отметило, что предложение опубликовать "доброе" видео его творцы рассылали всем без разбора.

"Авторы предлагали опубликовать рекламный ролик и через предложку "Осторожно, новости"..."Осторожно, новости" установили личность актёра, который исполнил роль оператора ПВО. Его зовут Дмитрий Мельников, он играет в сериалах, фильмах и рекламных роликах. В разговоре с нашим журналистом Мельников сказал, что не может назвать авторов видео из-за договора NDA. При этом, по его словам, реклама никак не связана с катастрофой в Актау: видео было снято ещё до декабря и, вероятно, просто только сейчас вышло в Сеть", – пишет издание.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Причиной крушения сначала назывались "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне".

Однако впоследствии в сети появились видео, на которых видны на фюзеляже самолета следы обстрелов. Тогда появилась версия, что борт могла сбить российская ПВО, отражавшая атаку дронов на Грозный в то утро.

Впоследствии эта версия начала приобретать признаки основной – по крайней мере, в западных СМИ.

В авиакатастрофе самолета, летевшего из Баку в Грозный, погибли 38 человек.

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