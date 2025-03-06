Только для иностранцев и 'элиты': как работали в СССР магазины 'Березка'

В советский период, когда дефицит товаров был привычным явлением для рядовых граждан, существовали особые магазины, где можно было приобрести товары из-за границы, которых не было в обычных магазинах.

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Эти магазины, известные как "Березка", стали символом привилегий и ограниченного доступа. Они были созданы еще в 1961 году и действовали до конца 1980-х. Сначала существовало два типа "Березок – валютные и чековые.

Однако у них была одна общая особенность — к ним не было доступа простые советские граждане, и покупатели могли рассчитываться только иностранной валютой или специальными сертификатами. Это стало своеобразной системой, позволявшей элите и иностранцам приобретать товары, которые не были доступны широким массам.

История создания "Березок"

Магазины "Березка" стали частью советской экономики в 1961 году. Их создание было связано с потребностью в привлечении иностранной валюты для пополнения казны. Первоначально они открывались в крупнейших городах СССР – Москве, Ленинграде, крупных портовых городах и на курортах. С помощью этих магазинов советское государство стремилось удержать под контролем валюту, ввозимую иностранцами на территорию страны. Посетители "Березок" могли покупать широкий ассортимент товаров от одежды и бытовой техники до продуктов и сувениров. И хотя эти магазины были признаны привилегированными, и их ассортимент был преимущественно импортным, большинство советских граждан не имели доступа к этим товарам.

Товары, которые можно найти в "Березках"

Здесь можно было приобрести самые разные товары, которые становились недостижимыми для обычных советских граждан. Да, в этих магазинах продавались американские джинсы, японские магнитофоны и итальянские сапоги. Стоимость таких товаров была достаточно высокой – например, американские джинсы стоили 120-180 рублей, что для советского человека было астрономической суммой. Еще одним приобретающим популярность товаром были иностранные сигареты и алкоголь. Однако с 1976 г. они стали доступны только в валютных магазинах, что еще больше подчеркивало привилегированный статус этих торговых точек.

Как работали валютные и чековые магазины "Березка"

В этих магазинах было два основных типа магазинов: валютные и чековые. Валютные магазины предназначались для иностранцев и дипломатов, которым разрешалось иметь иностранную валюту на территории СССР. В таких магазинах продавались сувениры и продукты народных промыслов, а также дорогие товары золото, алмазы. Чековые магазины работали по другой схеме: здесь продавали товар за специальные сертификаты, получаемые советскими гражданами, работавшими за границей или в международных организациях.

Система сертификатов и их влияние на экономику

Открытие чековых магазинов являлось частью стратегии правительства СССР, направленной на привлечение иностранной валюты через трудовых мигрантов и дипломатов. Они получали зарплату в виде чеков, которые нельзя было обменять на рубли, но можно было использовать для покупок в магазинах Березка. Такая система позволяла не только аккумулировать валюту, но и регулировать обращение иностранных денег на территории СССР. Сертификаты имели разный номинал и зависели от того, где работал их владелец. Некоторые из них, например, монгольские сертификаты, имели низкую ценность.

Проблемы с доступом к товарам

Одной из самых больших проблем для простых советских граждан было то, что доступ к товарам "Березок" был строго ограничен. Поскольку покупатели могли рассчитываться только иностранной валютой или сертификатами, обычные советские люди не могли попасть в эти магазины. Поэтому даже товары, которые были весом золота, оставались недостижимыми для большинства населения. Это порождало чувство несправедливости и социального неравенства, поскольку в стране, где дефицит был нормой, некоторые имели доступ к роскоши, а другие нет.

Стоимость товаров и спекуляции по сертификатам

Поскольку цены на товары в "Березке" были значительно выше, чем в западных магазинах, многие советские граждане пытались избежать использования чеков, перекупая их на черном рынке. Это стало основой для создания незаконных рынков, где сертификаты покупались и продавались по гораздо более высоким ценам. Теневая экономика вокруг "Березок" была настолько развита, что даже государственные органы не могли полностью контролировать ее. Мошенники зарабатывали на разнице в цене между официальным курсом и черным рынком.

Почему "Березки" закрылись

В 1980-х годах, во время правления Михаила Горбачева, начались изменения в экономической политике, и "Березки" утратили свою актуальность. После отмены ограничений на куплю-продажу валюты привилегированные магазины потеряли свою функцию, поскольку иностранная валюта стала доступна всем желающим. В конце 1980-х годов магазины "Березка" были закрыты, и со временем стали объектом ностальгии для тех, кто имел возможность попасть в них и приобрести товары, которые так отличались от советских.

Магазины "Березка" стали частью экономической системы, позволявшей советскому правительству контролировать иностранную валюту и привилегии для определенных категорий граждан. В то же время они стали символом социального неравенства, что повлекло за собой немало нареканий в обществе. Хотя их поступления в бюджет остаются тайной, можно утверждать, что в результате существования этих магазинов значительная часть валютных средств оставалась в государстве, хотя и не совсем прозрачным способом.

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