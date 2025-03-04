Простых людей не пускали: куда ездила омолаживаться партийная элита СССР

Во времена Советского Союза была параллельная реальность, где партийная элита наслаждалась роскошным отдыхом в санаториях, недоступных для обычных граждан. Эти заведения, расположенные в живописных уголках страны, были не просто местами отдыха, а настоящими оазисами привилегий, где восстанавливали избранные силы.

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Сегодня, когда многие из этих санаториев открыли свои двери для всех желающих. OBOZ.UA предлагает узнать, как отдыхала советская верхушка. Эти санатории, которые были символом статуса и привилегий, сегодня являются свидетелями истории и напоминают о прошлом, когда отдых был роскошью, доступной только для избранных.

"Родина" в Крыму

Построенный в 1950 году санаторий в античном стиле был настоящей жемчужиной среди здравниц партийной элиты. Здесь располагался первый в СССР крытый бассейн с подогреваемой морской водой, а в циркулярном парке проводили свои отпуска ведущие деятели партии и правительства.

"Дюльбер"

Бывший дворец князя Петра Романова, превращенный в санаторий "Красное знамя", поражал своей восточной архитектурой и роскошным парком. Здесь отдыхали высшие чины партии, наслаждаясь прекрасными видами на море.

Санаторий имени Орджоникидзе

Этот величественный комплекс, построенный в 1935–1937 годах в Кисловодске, привлекал советских знаменитостей своими архитектурными шедеврами и целебным горным воздухом. Здесь отдыхали не только партийщики, но и звезды эстрады и кино.

"Дагомыс" на бывших царских землях

"Дагомыс", открытый в 1982 году, мгновенно стал одной из главных здравниц для советской верхушки. Из окон открываются умопомрачительные виды на море и субтропические растения, а сам санаторий расположен на территории, когда-то принадлежавшей Николаю II.

Сестрорецкий курорт

Ленинградская элита предпочитала отдыхать недалеко от города, в "Сестрорецком курорте", история которого началась еще при Петре I. Единственный в области бассейн с минеральной водой и грязелечебница были доступны только избранным.

"Курпаты": футуристический отдых

Санаторий "Курпаты", расположенный в поселке городского типа Курпаты, в 8 км от временно оккупированной россиянами Ялты, был одной из ведущих здравниц Южного Берега Крыма. Уникальный климат региона, защищенного от холодных ветров, делает отдых комфортным в течение всего года. Санаторий специализировался на лечении заболеваний органов дыхания и предлагал отдых для индивидуальных гостей. Особенностью комплекса являлся бассейн с морской водой, позволявший наслаждаться морскими ваннами даже зимой благодаря подогреву воды. Курпаты также славились комфортными номерами и удивительными панорамными видами на море, открывающимися из окон номеров и других объектов санатория.

Главный корпус санатория "Курпаты", построенный чехословацкими строителями, поражал модернистской архитектурой и европейским уровнем комфорта.

"Вороново" для московских чиновников

Подмосковный санаторий, расположенный на территории бывшей усадьбы дворян Волынских, был идеальным местом отдыха для чиновников, которым не хотелось далеко уезжать от Москвы. Комплекс, окруженный 16 гектарами леса, обеспечивал полную конфиденциальность для партийной элиты.

"Металлург": барокко для верхушки

Сочинский "Металлург" с главным корпусом в стиле классического барокко стал излюбленным местом отдыха руководства металлургической промышленности и других важных ведомств. Сегодня здание охраняется как памятка архитектуры.

Ранее OBOZ.UA писал, что кафиры в Крыму сменили владельца одного из старейших санаториев.

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