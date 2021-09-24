"Крым российский, а АТОшники много о себе возомнили": тиктокерша из Николаева вызвала скандал резкими заявлениями. Видео

Украинка попала в скандал, назвав временно оккупированный украинский Крым "российским", а также раскритиковав льготы для АТОшников. Свое мнение блогер высказала в социальных сетях в ходе прямых эфиров.

История стала известной, когда фрагментами скандальных видео поделился один из Telegram-каналов. Известно, что на записях – TikTok-блогер под ником khristina505. Страница женщины также есть в соцсети Facebook, где она тоже записана как Кристина.

В информации о себе пользовательница указала, что родом из Львова, а проживает в городе Николаев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сети сообщили, что ранее у украинки был аккаунт в ныне запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте". Там она была записана как "Христя Билонижка", но сейчас страница недоступна.

Видео дня

Уроженка Львова на одном из видео возмущалась, что ее знакомым для поездки на крымский полуостров нужны были документы, подтверждающие наличие там родственников. Женщина при этом неоднократно назвала Крым "Россией".

Когда у нее переспросили, пользовательница ответила: "Чей Крым? Российский Крым, чей, чей. По документам. Вот и все, пишите, что хотите".

В еще одном ролике она ответила, почему "не любит" АТОшников. "Потому что они много о себе возомнили", – сказала украинка. Интересно, что в этот раз она говорила на русском языке, хотя ранее пользовалась украинским.

Женщина возмутилась, что в маршрутках участники АТО предъявляют свои удостоверения и могут не платить за проезд. "И что?.. П**дуй работай!" – резко высказалась уроженка Львова. Она добавила, что "ненавидит" таких людей.

Осторожно, 18+! На видео есть нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Каменском Днепропетровской области девушка сожгла флаг Украины на камеру. После этого ей пришлось приносить публичные извинения.