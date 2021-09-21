Модель из Каменского публично сожгла национальный символ Украины: это не мой флаг. Видео

В Каменском Днепропетровской области девушка сожгла флаг Украины на камеру. Как оказалось, героиня ролика сотрудничала с модельным агентством, которое после скандального инцидента решило исключить украинку.

Свою выходку жительница Каменского совершила на глазах у знакомых. Именно они сняли сожжение сине-желтого флажка на видео. Когда записью поделился один из Telegram-каналов, девушка попала под волну критики и закрыла свой аккаунт в Instagram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Модель со смехом подожгла флажок с помощью зажигалки посреди улицы. Другая девушка, которая является автором видео, спросила, зачем она это делает. "Это не мой флаг все равно", – ответила жительница Каменского.

Видео дня

Модельное агентство "GlorySchool" подтвердило, что героиня видео училась в их школе. Ее уже исключили, заверила компания.

"Одна из наших учениц совершила совершенно недопустимый поступок по отношению к государственной символике. Мы не можем оставить данную ситуацию без внимания", – сказано в сообщении.

В "GlorySchool" узнали об инциденте от возмущенных пользователей сети. В переписке с ними школа также подтверждала, что сотрудничество с моделью прекратили.

Как писал OBOZREVATEL, недавно во Львовской области ученица Новояворовского лицея оскандалилась из-за видео в ТикТок. Она сняла на камеру стаю собак, написав: "Пошли воевать за Украину". После этого несовершеннолетней пришлось публично извиняться.