Терехов об угрозе агрессии РФ: мы никому не дадим раскачивать ситуацию в Харькове

Харьков остается стабильным, надежным и мирным городом. Городские власти прилагают все усилия, чтобы никто не смог дестабилизировать ситуацию в нем.

Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов в комментарии "Телеграфу". По его словам, в городе много программ, запланированных к реализации в ближайшее время, он развивается и войны там никто не хочет.

Терехов рассказал, что его не удивили слова президента Владимира Зеленского об угрозе потери Харькова в случае масштабного вторжения российских войск. Мэр объяснил, что лидер государства имеет свой объем информации, а вот сфера ответственности городского головы – это именно Харьков. Он подчеркнул, что сейчас главное – сохранять спокойствие и повышать обороноспособность Украины.

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"Как я понял, слова президента были не совсем правильно переведены, и я уже говорил это Washington Post", – добавил Терехов.

По словам мэра, в городе развивается терроборона, которая находится в контакте с городскими властями. Никакой паники в Харькове пока нет, а только четкий и понятный план действий.

В то же время Терехов считает, что в городе сейчас нет людей, которые хотели бы повторения судьбы Донецка и Луганска.

"Никто не хочет войны с россиянами, и чтобы вообще война приходила в наш дом. В 2014 году было очень сложно, потому что вообще не было понимания, кто и куда двигается. Потом люди увидели, что сейчас происходит в Донецке и Луганске, и никто из харьковчан такого не хочет", – подчеркнул мэр Харькова.

По его словам, терроборона и военные в городе занимаются своим делом, а власти – развитием Харькова, и сегодня не наблюдается никаких попыток раскачать ситуацию, в том числе и от региональных политиков. Терехов заверил, что в случае, если они будут происходить, то получат быструю и четкую реакцию "чтобы не было прецедентов".

Напомним: президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Российская Федерация под предлогом защиты русскоговорящего населения может оккупировать Харьков. В то же время глава государства подчеркнул, что если РФ пойдет на такой шаг, – начнется крупномасштабная война.

Президент отметил, что если Москва все же решится на военное вторжение в Украину, она это будет делать прежде всего на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией.

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