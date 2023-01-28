Света нет, а платежки растут: в YASNO ответили на самый распространенный вопрос потребителей

Сумма в квитанциях за электроэнергию может расти, невзирая на отключение электроснабжения. Как объяснили в YASNO, причиной этого может быть либо повышенное потребление электричества после его восстановления, либо несвоевременная передача показаний счетчиков.

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В этой связи граждан призвали разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показания и регулярно платить за потребленные объемы. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

"Что касается платежек: показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно", – отметил он.

Коваленко объяснил, что если показания передавать вовремя, в счете будет указана сумма только за фактически потребленную электроэнергию. Если показания передаются несвоевременно, то объем потребленной электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. То есть, его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных в прошлые периоды.

"Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно. Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось. Но у тех, кто передает показания вовремя, реальное потребление сейчас уменьшилось", – отметил гендиректор YASNO.

Напомним, профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) ежедневно получает от украинцев по 100 жалоб на отключение света с нарушениями графиков. По результатам этих жалоб проводятся проверки облэнерго, в ходе которых анализируется справедливость распределения электричества между потребителями.

Евросоюз открыл в Польше энергетический логистический хаб помощи Украине – rescEU. Он позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине – в целях поддержки поставок электроэнергии на фоне атак России энергоинфраструктуры страны. ЕС же будет полностью финансировать транспортировку этой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в "Укрэнерго" отметили: ремонт поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины может длиться годы. Одна из причин этого DASH – многократные обстрелы одних и тех же объектов.

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