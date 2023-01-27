Украина будет со светом: ЕС открыл энергетический хаб для помощи в обеспечении электричеством

Евросоюз открыл в Польше энергетический логистический хаб помощи для Украины – rescEU. Он позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине – с целью поддержки поставок электроэнергии на фоне атак России энергоинфраструктуры страны. ЕС же будет полностью финансировать транспортировку этой помощи.

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Об этом говорится в пресс-релизе Европейской службы внешних дел. Там отметили: ЕС уже выделил Польше 114 млн евро на покупку генераторов, "которые станут частью энергетического резерва rescEU".

"В качестве первого шага в Украину будут доставлены 1000 новых генераторов из резерва rescEU в Польше. В дополнение к 1400 генераторам и миллионам единиц энергооборудования, уже предоставленных в рамках Механизма гражданской защиты ЕС", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: предоставляемые Украине генераторы будут нацелены на поддержку как отдельных ее домохозяйств, так и "общественных зданий и жизненно важных коммунальных служб". В частности:

больниц;

пунктов центрального отопления.

Украина будет получать электричество с турецких кораблей

В то же время турецкая компания Karpowership поставит Украине плавучие электростанции мощностью в 500 МВт – специальные суда, производящие электричество. Соответствующий меморандум между ней и "Энергетической компанией Украины" (ЭКУ) уже подписан.

Ожидается, что плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств. Разместить же их планируется в портах Молдовы и Румынии.

"В качестве базовых решений допускается подача электроэнергии в украинские сети через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы по реализации данного решения", – объяснили в Anadolu.

Как сообщал OBOZREVATEL,в то же время в "Укрэнерго" отметили: ремонт поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины может занять годы. Одна из причин этого – многократные обстрелы одних и тех же объектов.

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