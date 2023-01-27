Украинцы массово жалуются на несправедливые отключения света: в НКРЭКУ рассказали о проверках облэнерго

Профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) каждый день получает от украинцев по 100 жалоб на отключения света с нарушениями графиков. По результатам этих жалоб проводятся проверки облэнерго, во время которых анализируют справедливость распределения электричества между потребителями.

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Об этом рассказал глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в эфире всеукраинского телемарафона. Он подчеркнул, что Нацкомиссия понимает, что дефицит электроэнергии связан с ракетными ударами, которые осуществляет агрессор.

"Но когда товар в дефиците, актуальным становится вопрос его справедливого распределения Поэтому мы осуществляем контроль распределения дефицитного ресурса. Мы проводим по обращениям граждан очень большое количество проверок. И к сожалению пока оказывается много недостатков в работе ОСРов (облэнерго. – Ред. )... Мы понимаем, что они прилагают максимум усилий для выполнения ремонтов и подачи света. Но самое главное, чтобы не было перегибов при распределении дефицитного товара. Не может быть такого, чтобы на одной улице в одном доме нет электроэнергии 8 часов, а другой дом все время с электроэнергией", – рассказал Ущаповский.

Он отметил, что НКРЭКУ планирует к середине февраля закончить проверку по основным жалобам, которые уже поступили. "И будут соответствующие вердикты", – предупредил глава НКРЭКУ.

В Нацкомиссии рассчитывают, что таких случаев в дальнейшем будет становится меньше. Ведь главная причина проблем заключается в том, что энергосистема Украины не проектировалась под такие ситуации. "Нигде в мире ни в одну энергосистему не закладывалось, что она будет находиться под ракетными ударами, под таким их количеством", – сказал Ущаповский.

Как правильно подать жалобу на несправедливое отключение света

Ущапковский подчеркнул, что НКРЭКУ не может пустить в работу заявки от потребителей электроэнергии, если обращение было составлено неправильно. В частности, такие жалобы не могут быть анонимными.

Перед подачей жалобы следует убедиться, что:

на сайте обленерго и электросетей нет информации о проведении аварийных работ (аварийных отключений) по вашему адресу;

в вашем доме не повреждена электропроводка (на этот вопрос может ответить управляющая компания, ЖСК либо представитель ОСМД).

Жалобу в НКРЭКУ можно подать письменно, по телефону либо онлайн. Устное обращение озвучивается на личном приеме или по телефону +380 (44) 204-70-27. Можно написать жалобу в виде письма и направить по адресу 03057, г. Киев, ул. Семьи Бродских, 19. Также обращения принимаются на электронную почту [email protected]

В жалобе нужно обязательно указать свои ФИО и место жительства, а также изложить суть проблемы. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты. В электронном обращении обязательно указывается способ обратной связи с заявителем (е-mail или номер телефона).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина нуждается в восстановлении почти 75% своей тепловой генерации, поврежденной в результате массированных ударов российских оккупантов. При этом в настоящее время в страну поступило всего 10-15% оборудования, необходимого для ремонтов.

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