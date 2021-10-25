Сухо и до -7: синоптики дали свежий прогноз погоды на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 26 октября, будет прохладной и сухой. Ночью температура воздуха опустится до 7 градусов мороза в некоторых регионах.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. Как рассказала синоптик Наталья Птуха начало недели в Украине будет холодным, потепление стоит ожидать только в четверг-пятницу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Столбики термометров во вторник днем будут показывать от +9 до +14 градусов. Теплее всего будет в западных регионах Украины, там прогнозируют солнце и температуру +12...+14 градусов днем. Ночью будет от 0 до -3 градусов.

Видео дня

На востоке днем тоже солнечно, температура днем +9...+11, а ночью -5...-7 градусов. В южных областях от +11 до +13 днем, а ночью до -3. На севере температура воздуха поднимется до +11 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.

Осадков по всей территории Украины не ожидается, ветер будет в южном направлении 3-8 м/с.

Погода в Киеве во вторник также ожидается сухой и прохладной. Днем воздух прогреется до +10 градусов, а ночью будет морозно – до -2 градусов.

"Первая половина недели будет прохладной, ночью ожидаются морозы, во второй половине недели можно рассчитывать на потепление. К концу октября без осадков", – отметила Птуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близкой к климатической норме. Столбики термометров покажут от +1 до +7 градусов.