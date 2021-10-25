В пределах нормы: синоптики дали прогноз на ноябрь

Погода в Украине в ноябре 2021 года будет близкой к климатической норме. Столбики термометров будут показывать от +1 до +7 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Такие показатели, как уточнили синоптики, в пределах средней климатической нормы ноября. В этом месяце обычно она составляет от 0 до 4 градусов тепла, в южных регионах страны и на Закарпатье до +9 градусов.

Как сообщается, в 2021 году в ноябре количество осадков прогнозируют на уровне 31-61 мм. В горных районах Украины от 64 до 96 мм. Такие показатели также находятся в пределах климатической нормы.

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В Укргидрометцентре напомнили: ноябрь – месяц перехода от осени к зиме. Наблюдения синоптиков говорят, что обычно в первой декаде этого месяца наблюдается перемена температуры воздуха – она снижается на 5 градусов. На Закарпатье и на юге это обычно происходит во второй декаде ноября.

Напомним: в последнем перед смертью прогнозе народного синоптика Леонида Горбаня, который он дал OBOZREVATEL, говорилась, что в третьей декаде ноября 2021 года возможно похолодание до -9 градусов. По его словам, в этом месяце, вероятнее всего, стоит ожидать температурные "качели".

Что касается осадков, то, как отметил синоптик, их в последнем месяце осени будет мало. 2 ноября возможен снег с дождем, 8, 10, 11 и 14 – небольшой дождь, 20, 24, 25 и 28 ноября – снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Светлана Краковская рассказала о предстоящих изменениях погоды в Украине, отметив, что к 2050 году снежный покров вообще может исчезнуть. По ее словам, снегопады и метели не прекратятся, однако каждый сезон будет наступать позже, а снег таять быстрее.