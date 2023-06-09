'Судьба сотен людей неизвестна': в затопленных Олешках отсутствует связь, оккупанты только имитируют помощь жителям

На временно оккупированной Россией территории Олешковской общины Херсонской области из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) произошла гуманитарная катастрофа. В затопленных Олешках отсутствует связь, оккупанты только имитируют помощь людям.

Видео дня

Об этом рассказала руководитель Олешковской МВА Татьяна Гасаненко. Она рассказала, что всего на четвертый день после террористического акта захватчики запустили несколько лодок, на которые начали снимать с крыш людей.

Однако в своей привычной манере оккупанты только делают вид, что помогают. На самом же деле они забирают только по два-три человека, а затем везут их туда, где воды примерно по грудь, где высаживают из лодки. Дальше – люди должны сами спасаться.

"Это не много, это не массово, потому что люди и дальше взывают о помощи. Запустили (россияне – ред.) две лодки и подбирают двух-трех человек, довозят туда, где людям по грудь, и выпихивают из лодки: дальше иди пешком. И люди выходят в сторону Жилищного поселка, где АТБ у нас, в сторону Аметиста. И они пешком доходят туда, мокрые, босые", – рассказала Гасаненко.

Она добавила, что на самом деле люди там помогают друг другу, только благодаря этому они спасаются. Население самоорганизовалось – готовят еду для тех, кого снимают с крыш. Хотя и готовящие есть сами ничего фактически не имеют, но делятся.

"Там просто гуманитарная катастрофа", - подчеркнула руководительница Олешковской МВА.

Гасаненко также рассказала, что гражданские формируют списки, благодаря которым определяют, кто пропал, кто спасся, потому что из-за отсутствия связи судьба многих жителей неизвестна, мертвых людей никто не вытаскивает.

В частности , пока неизвестна судьба около двух сотен человек, которых оккупанты накануне вывезли в сторону Железного Порта. Неизвестно даже, это правильная цифра или нет, потому что никакой связи с ними нет.

Следует отметить, что по состоянию на утро 9 июня в Херсонской области уменьшается уровень затопления. Пока вода держится на отметке 5,38 метров, в городе – 5,35 м.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС, погибли по меньшей мере 5 человек, из которых четверо на Херсонщине и один – на Николаевщине, еще 13 считаются пропавшими без вести. Удалось эвакуировать 2412 человек.

В Херсонской области фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и ООН договорились об эвакуации мирных жителей с левого берега Херсонской области. Страна-террорист Россия якобы должна предоставить гарантию безопасности.

Напомним: накануне жители Херсона рассказали о ситуации в городе. По их словам, в некоторых районах уровень воды составляет 1,5 и даже 2 метра. Горожане жалуются, что происходящее не могло им даже присниться.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники днем в четверг, 8 июня открыли огонь по Херсону. Это произошло в то время, когда в регионе идет эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. Есть раненые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!