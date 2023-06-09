Возможно ли начать расследование подрыва оккупантами Каховской ГЭС прямо сейчас: Кислица дал ответ

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что расследование подрыва оккупационными войсками РФ плотины Каховской ГЭС сейчас начать невозможно. Пока эта территория находится под контролем агрессора сделать это не получится.

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Слова украинского дипломата процитировало агентство Укринформ 8 июня. Он отметил, что оккупационные администрации на Херсонщине отказываются от сотрудничества.

"Любое расследование при нынешних условиях оккупации и отказа оккупационных "властей" от сотрудничества невозможно", – сказал он.

Кислица подчеркнул, что Украина в данное время ожидает сотрудничества со стороны оккупационных "властей" на временно захваченных территориях региона в предоставлении доступа для эвакуации украинцев международным организациям, таким как ООН и Международный комитет Красного Креста.

Он отметил, что администрации, назначенные Кремлем, бросили даже своих оккупантов, не говоря уже о мирных жителях.

"Даже их военные сидят на деревьях, ожидая эвакуации. Они даже не заботятся о своих солдатах", – добавил постпред.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС по указанию своего диктатора Владимира Путина. Подрыв был совершен 6 июня взрывчаткой, которую они заложили еще осенью 2022 года.

А в Конгрессе США заявили, что не поверили выдумкам россиян о том, что они якобы не причастны к подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области, что привело к потопам и экологической катастрофе. Российского диктатора Путина, который начал полномасштабное вторжение в Украину, там назвали лжецом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и ООН договорились об эвакуации мирных жителей с левого берега Херсонской области. В свою очередь страна-террорист Россия якобы должна предоставить гарантии безопасности.

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